Медведев назвал полезными для мира распад НАТО и возврат ЕС к покупке газа РФ
Распад НАТО и возвращение Евросоюза к закупкам российских нефти и газа могли бы принести пользу всей планете. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.
Отвечая на вопрос о самом невероятном прогнозе на 2026 г., Медведев заявил, что ЕС мог бы извиниться перед Россией и вновь попросить продавать газ и нефть. Он также озвучил сценарий распада Североатлантического альянса в случае выхода США.
«И то и другое, кстати, было бы полезно для нашей планеты. Это очевидно абсолютно», – отметил он, добавив, что такие прогнозы выглядят невероятными, но теоретически возможны.
В том же интервью Медведев заявил, что любой лидер государства должен быть готов нажать «красную кнопку», иначе он должен отказаться занимать такую должность.
Также зампред российского Совбеза рассказал журналистам о том, что он, получая в молодости специальность артиллериста, стрелял из гаубицы Д-30 в сторону границы с Финляндией.