Медведев назвал полезными для мира распад НАТО и возврат ЕС к покупке газа РФ

Отвечая на вопрос о самом невероятном прогнозе на 2026 г., Медведев заявил, что ЕС мог бы извиниться перед Россией и вновь попросить продавать газ и нефть. Он также озвучил сценарий распада Североатлантического альянса в случае выхода США.