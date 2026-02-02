Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев рассказал, как стрелял из гаубицы в сторону финской границы

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, получая в молодости специальность артиллериста, стрелял из гаубицы Д-30 в сторону границы с Финляндией. Он рассказал об этом в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По словам Медведева, он также стрелял из отечественной противотанковой пушки образца 1937 г., «сорокапятки».

«Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. <...> А просто потому, что там часть находилась», – рассказал зампредседателя Совбеза.

Политик отметил, что и сейчас «может стрельнуть», и не с использованием электронных видов определения всех параметров стрельбы, а с применением прибора управления огнем.

В этом же интервью Медведев заявил, что любой лидер государства должен быть готов нажать «красную кнопку». По его словам, если лидер не готов сделать этого, то он «обязан» отказаться от такой должности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте