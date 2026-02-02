Медведев рассказал, как стрелял из гаубицы в сторону финской границы
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, получая в молодости специальность артиллериста, стрелял из гаубицы Д-30 в сторону границы с Финляндией. Он рассказал об этом в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
По словам Медведева, он также стрелял из отечественной противотанковой пушки образца 1937 г., «сорокапятки».
«Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. <...> А просто потому, что там часть находилась», – рассказал зампредседателя Совбеза.
Политик отметил, что и сейчас «может стрельнуть», и не с использованием электронных видов определения всех параметров стрельбы, а с применением прибора управления огнем.
В этом же интервью Медведев заявил, что любой лидер государства должен быть готов нажать «красную кнопку». По его словам, если лидер не готов сделать этого, то он «обязан» отказаться от такой должности.