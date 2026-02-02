Медведев: любой лидер должен быть готов нажать «красную кнопку»
Любой лидер государства должен быть готов нажать «красную кнопку». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
«Человек, который дал согласие баллотироваться и избранный на должность президента ядерной страны, любой страны с соответствующим видом оружия, такого для себя исключать не может», – сказал Медведев.
Таким образом Медведев ответил на вопрос основателя WarGonzo Семена Пегова о том, смог бы он «нажать ту самую кнопку». Политик считает, что если лидер не готов сделать этого, то он «обязан» отказаться от такого рода должности.
Медведев регулярно заявляет о риске ядерного конфликта с 2022 г. В июне 2025 г. он выразил мнение, что ядерный конфликт может быть «реальным» и «быстрым». Тогда он писал об этом в контексте эскалации конфликта Ирана и Израиля.
В контексте российско-украинского конфликта он заявил осенью 2024 г., что Россия не решается применить ядерное оружие и проявляет терпение, хотя для этого, по мнению Медведева, есть «формальные предпосылки».