Медведев: любой лидер должен быть готов нажать «красную кнопку»

Медведев регулярно заявляет о риске ядерного конфликта с 2022 г. В июне 2025 г. он выразил мнение, что ядерный конфликт может быть «реальным» и «быстрым». Тогда он писал об этом в контексте эскалации конфликта Ирана и Израиля.