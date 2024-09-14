Медведев заявил о наличии предпосылок для применения Россией ядерного оружия

Медведев заявил о наличии предпосылок для применения Россией ядерного оружияПри этом он согласился, что это «очень плохая история с тяжелейшим исходом»
Россия не решается применить ядерное оружие и проявляет терпение, хотя для этого есть «формальные предпосылки», но любому терпению приходит конец, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев таким образом прокомментировал заявления западных политиков, которые рассуждают о возможной реакции Москвы в случае ракетных ударов Украины вглубь территории РФ. Они указывают, пишет зампред Совбеза, что «русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают», поскольку России не нужен ядерный конфликт. Медведев согласился с последним утверждением, так как это «очень плохая история с тяжелейшим исходом».
«Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение», – написал он.
При этом на Западе, по его мнению, не признают, что «любому терпению приходит конец», а правы в итоге окажутся те умеренные западные аналитики, которые предупреждали о вероятности подобных ударов. Ответ может быть и с использованием «новых средств доставки в неядерном оснащении», говорили они.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно заявляли, что применение ядерного оружия теоретически допустимо в случае угрозы территориальной целостности, независимости и самого существования РФ. 20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает о внесении изменений в свою ядерную доктрину в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.