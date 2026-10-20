«АвтоВАЗ» объяснил сокращение числа дилеров Lada в Москве
«В дополнение к существующим дилерам уже подписаны протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнерами, а также свою заинтересованность выразили еще несколько компаний», – сообщили в автоконцерне. Компания намерена информировать об открытии новых дилерских центров.
Ранее портал «Дром» сообщил, что количество официальных дилеров Lada в Москве и Московской области сократилось с более чем 15 до шести. По информации издания, причины закрытия центров различаются: часть дилеров столкнулись с экономическими трудностями, другие переключились на продажу автомобилей иных брендов.