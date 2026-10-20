«АвтоВАЗ» объяснил сокращение числа дилеров Lada в Москве

1 октября «АвтоВАЗ» сообщил об увеличении продаж Lada в сентябре на 9,4% в годовом выражении, до 32 310 машин. Это стало лучшим месячным результатом компании с начала 2026 г. За девять месяцев было реализовано 244 626 автомобилей.