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«АвтоВАЗ» объяснил сокращение числа дилеров Lada в Москве

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление на фоне сообщений о сокращении числа автосалонов марки в столичном регионе. Об этом заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа», передает «Интерфакс».

«В дополнение к существующим дилерам уже подписаны протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнерами, а также свою заинтересованность выразили еще несколько компаний», – сообщили в автоконцерне. Компания намерена информировать об открытии новых дилерских центров.

Ранее портал «Дром» сообщил, что количество официальных дилеров Lada в Москве и Московской области сократилось с более чем 15 до шести. По информации издания, причины закрытия центров различаются: часть дилеров столкнулись с экономическими трудностями, другие переключились на продажу автомобилей иных брендов.

1 октября «АвтоВАЗ» сообщил об увеличении продаж Lada в сентябре на 9,4% в годовом выражении, до 32 310 машин. Это стало лучшим месячным результатом компании с начала 2026 г. За девять месяцев было реализовано 244 626 автомобилей.

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