СВР: США узнали о сотрудничестве наркокартелей с окружением Зеленского
Правоохранительные органы США в ходе расследования деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.
По данным ведомства, картели направляли боевиков на Украину для обучения сборке и использованию FPV-дронов. Установлены не менее 80 человек, прошедших подготовку в составе ВСУ. Плата за обучение перечислялась близким к Зеленскому чиновникам из средств от продажи наркотиков в США.
В СВР отметили, что в офисе президента Украины осознают риски: обученные операторы дронов могут угрожать американским силовикам, борющимся с наркотрафиком. Это сотрудничество, по оценке ведомства, может стать «гвоздем в крышку гроба» политической карьеры Зеленского. Также упоминаются коррупция, игнорирование намеков Вашингтона не бить по нефтеперерабатывающим заводам и отказ от выборов – все это может подтолкнуть Белый дом к отказу от поддержки Киева.
В последние недели отношения Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обострились. Глава Белого дома заявил, что Украине пришло время сменить президента, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива и назвал Трампа слабым. 18 октября украинский лидер обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона неоднократно отрицала это. 19 октября Зеленский в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.