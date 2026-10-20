СВР: США узнали о сотрудничестве наркокартелей с окружением Зеленского

В последние недели отношения Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обострились. Глава Белого дома заявил, что Украине пришло время сменить президента, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива и назвал Трампа слабым. 18 октября украинский лидер обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink на Украине, хотя американская сторона неоднократно отрицала это. 19 октября Зеленский в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.