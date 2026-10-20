Внебиржевой курс доллара упал ниже 83 рублей
Доллар на Forex опустился ниже уровня в 83 руб. На минимуме за день валюта торговалась по 82,23 руб. – стоимость достигла августовского значения.
По состоянию на 13:23 мск доллар стоит 82,62 руб. Разница с закрытием предыдущего дня составила 0,16%.
Курс доллара от Банка России на 20 октября составил 82,85 руб. Последний раз доллар стоил меньше 83 руб. 22 августа, тогда официальный курс составлял 82,92 руб.
Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.