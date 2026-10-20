Мерц указал на финансовую нагрузку в ЕС из-за поддержки Украины
Финансирование Украины – большая нагрузка для бюджетов европейских стран и «большая проблема» для Евросоюза. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Bloomberg.
Мерц обратил внимание, что Германия вместе с другими союзниками финансирует Украину без помощи Вашингтона в вопросах оплаты обороны и поставок оборудования.
«Но мы делаем это и будем делать до тех пор, пока не закончится этот ужасный конфликт», – сказал Мерц.
Bloomberg напомнил, что европейские лидеры столкнулись с перспективой продолжать поддерживать Украину самостоятельно, без помощи США. Пока они поддерживают антироссийские санкции и настаивают, что Киев не должен уступать территории в рамках мирного урегулирования. Но лидеры стран Европы также понимают, что в ближайшее время не смогут заменить американскую систему противовоздушной обороны и обмена разведданными, а в нескольких столицах вот-вот начнется напряженная предвыборная гонка.
Мерц также заявил, что европейские государства одновременно перестраивают собственную систему обороны, чтобы снизить зависимость от внешних партнеров и стать «более независимыми». Сам канцлер регулярно убеждает президента США Дональда Трампа сохранять поддержку Украины и европейских стран, сообщил он.
4 октября Мерц в ходе визита в Киев провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам которой стороны не смогли сблизить позиции насчет вступления Украины в Евросоюз. Мерц выразил скептицизм по поводу возможности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы и предложил «ассоциированное членство». Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Киеву нужно «полноценное и равноправное» членство.