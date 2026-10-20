Мерц указал на финансовую нагрузку в ЕС из-за поддержки Украины

Bloomberg напомнил, что европейские лидеры столкнулись с перспективой продолжать поддерживать Украину самостоятельно, без помощи США. Пока они поддерживают антироссийские санкции и настаивают, что Киев не должен уступать территории в рамках мирного урегулирования. Но лидеры стран Европы также понимают, что в ближайшее время не смогут заменить американскую систему противовоздушной обороны и обмена разведданными, а в нескольких столицах вот-вот начнется напряженная предвыборная гонка.