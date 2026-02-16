Саудовская Аравия наращивает поставки нефти в Китай и Индию

Bloomberg отмечает, что действия Эр-Рияда могут стимулировать рост поставок и из Ирака, второго по величине производителя нефти в ОПЕК. В отличие от Саудовской Аравии, которая продает нефть только по долгосрочным контрактам, Ирак часть нефти продает на спотовой основе. По данным трейдеров, в марте объем destination-free партий (грузов, которые можно свободно перепродавать без привязки к конкретному пункту назначения) оказался выше обычного уровня, что делает иракскую нефть более гибкой и «привлекательной» для покупателей.