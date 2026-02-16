Саудовская Аравия наращивает поставки нефти в Китай и Индию
Саудовская Аравия наращивает поставки нефти в Китай и Индию после того, как цены на ее основной экспортный сорт Arab Light упали до самого низкого уровня за последние пять лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров.
Государственная компания Saudi Aramco планирует в марте поставить Китаю около 56–57 млн баррелей нефти по сравнению с 48 млн баррелей в феврале. Поставки нефти в Индию вырастут минимум на 1 млн баррелей «по сравнению со стандартными объемами долгосрочных контрактов». Как пишет Bloomberg, в феврале этот объем составлял не менее 2 млн баррелей.
Как пишет издание, снижение цен произошло на фоне опасений по поводу глобального избытка предложения. Несмотря на то что сокращение оказалось менее значительным, чем ожидали участники рынка, саудовская нефть стала более конкурентоспособной по сравнению с альтернативными спотовыми поставками из других стран региона.
Переработчики из Южной Кореи и Японии также получат больше саудовской нефти в марте. Точные объемы по сравнению с февралем не указаны, но поставки в прошлом месяце уже превышали стандартные поставки на 9 млн баррелей.
Bloomberg отмечает, что действия Эр-Рияда могут стимулировать рост поставок и из Ирака, второго по величине производителя нефти в ОПЕК. В отличие от Саудовской Аравии, которая продает нефть только по долгосрочным контрактам, Ирак часть нефти продает на спотовой основе. По данным трейдеров, в марте объем destination-free партий (грузов, которые можно свободно перепродавать без привязки к конкретному пункту назначения) оказался выше обычного уровня, что делает иракскую нефть более гибкой и «привлекательной» для покупателей.
1 февраля восемь стран ОПЕК+ подтвердили свое намерение сохранить действующие добровольные ограничения на добычу нефти до конца I квартала 2026 г.
В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ отметили большую волатильность и неопределенность на мировом нефтяном рынке. Он заявил, что такое состояние рынка обусловлено геополитическими факторами, прежде всего с тем, что произошло в Венесуэле, а также с рисками, связанными с Ираном.