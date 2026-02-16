Газета
Главная / Бизнес /

Мишустин призвал защищать интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле

Ведомости

Правительство РФ принимает меры, чтобы обеспечить защиту интересов покупателей и поставщиков в цифровой торговле. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам регулирования платформенной экономики.

«Важно, чтобы на таком быстрорастущем рынке интересы покупателей, равно как и поставщиков товаров и услуг, были защищены, для чего правительство совершенствует нормативную базу», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

13 февраля сообщалось, что по поручению правительства ФАС разработала проект постановления о федеральном государственном контроле за соблюдением требований в сфере платформенной экономики. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Требования закреплены в новом законе о регулировании деятельности посреднических платформ, включая маркетплейсы. Отмечалось, что документ направлен на защиту прав покупателей и продавцов.

ФАС сможет проверять обоснованность блокировки личных кабинетов на платформах, наличие согласия продавцов на предоставление скидок за их счет, а также соблюдение равных условий продвижения товаров в поисковой выдаче. Кроме того, ведомство получит право информировать участников рынка, обобщать правоприменительную практику, проводить консультации и профилактические визиты, а также выносить предостережения.

Контролируемые лица смогут направить возражения в надзорный орган в письменной или электронной форме в течение 10 рабочих дней. Проект документа вынесен на общественное обсуждение, а окончательные параметры процедуры государственного контроля будут определены после завершения всех этапов согласования.

