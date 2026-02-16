Мишустин призвал защищать интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле

ФАС сможет проверять обоснованность блокировки личных кабинетов на платформах, наличие согласия продавцов на предоставление скидок за их счет, а также соблюдение равных условий продвижения товаров в поисковой выдаче. Кроме того, ведомство получит право информировать участников рынка, обобщать правоприменительную практику, проводить консультации и профилактические визиты, а также выносить предостережения.