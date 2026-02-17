Торговля России с Ираном выросла на 22% в 2025 году
Торговля между Россией и Ираном по итогам 2025 г. увеличилась на 22%. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках», передает ТАСС.
По его словам, стороны работают над тем, чтобы минимизировать барьеры, которые остаются во взаимной торговле.
26 мая 2025 г. президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари заявил, что годовой торговый оборот между Москвой и Тегераном планируется увеличить с $4 млрд до $10 млрд за два года. Составить план вышло за счет всеобъемлющего соглашения о партнерстве между странами. Для достижения необходимого торгового оборота стороны работают над упрощением межбанковского сотрудничества и логистики.
В январе прошлого года РФ и Иран подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Документ охватывает оборону, борьбу с терроризмом, финансы, транспорт, промышленность, науку, культуру и другие сферы.