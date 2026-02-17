Торговля России с Ираном выросла на 22% в 2025 году

26 мая 2025 г. президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари заявил, что годовой торговый оборот между Москвой и Тегераном планируется увеличить с $4 млрд до $10 млрд за два года. Составить план вышло за счет всеобъемлющего соглашения о партнерстве между странами. Для достижения необходимого торгового оборота стороны работают над упрощением межбанковского сотрудничества и логистики.