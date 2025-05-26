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Торговый оборот России и Ирана может достичь $10 млрд к 2027 году

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Годовой торговый оборот между Россией и Ираном планируют увеличить с $4 млрд до $10 за два года, сообщил президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари, передает ТАСС.

По словам Азадвари, составить план удалось благодаря недавно заключенному всеобъемлющему соглашению о партнерстве между странами. Для достижения необходимого торгового оборота государства работают над упрощением межбанковского сотрудничества и логистики.

План, как отметил президент палаты, может быть реализован раньше, чем было указано изначально (к 2027 г.). На это влияют два фактора: теплые отношения между Россией и Ираном, а также становление Ирана полноценным участником Евразийского таможенного союза.

17 января Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем партнерстве в ходе официального приезда главы Исламской Республики Масуда Пезешкиана в РФ для переговоров. Документ охватывает оборону, борьбу с терроризмом, финансы, транспорт, промышленность, науку, культуру и другие сферы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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