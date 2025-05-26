Торговый оборот России и Ирана может достичь $10 млрд к 2027 году
Годовой торговый оборот между Россией и Ираном планируют увеличить с $4 млрд до $10 за два года, сообщил президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари, передает ТАСС.
По словам Азадвари, составить план удалось благодаря недавно заключенному всеобъемлющему соглашению о партнерстве между странами. Для достижения необходимого торгового оборота государства работают над упрощением межбанковского сотрудничества и логистики.
План, как отметил президент палаты, может быть реализован раньше, чем было указано изначально (к 2027 г.). На это влияют два фактора: теплые отношения между Россией и Ираном, а также становление Ирана полноценным участником Евразийского таможенного союза.
17 января Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем партнерстве в ходе официального приезда главы Исламской Республики Масуда Пезешкиана в РФ для переговоров. Документ охватывает оборону, борьбу с терроризмом, финансы, транспорт, промышленность, науку, культуру и другие сферы.