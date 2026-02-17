Погрузка зерна на сети РЖД увеличилась на 43,6% в январе

На экспорт погружено более 2 млн т зерна (рост в 1,7 раза), в частности 1,3 млн т (+52,7%) в направлении портов. Более 1 млн т (рост более чем вдвое) отправлено за границу через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада погружено 199 000 т (–3,9%), портов Дальнего Востока – 67 000 т (–55,1%). Через сухопутные пункты пропуска за рубеж перевезено 676 000 т (рост в 2,2 раза).