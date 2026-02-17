Погрузка зерна на сети РЖД увеличилась на 43,6% в январе
Во внутрироссийском сообщении перевезено почти 850 000 т (+4,1%).
На экспорт погружено более 2 млн т зерна (рост в 1,7 раза), в частности 1,3 млн т (+52,7%) в направлении портов. Более 1 млн т (рост более чем вдвое) отправлено за границу через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада погружено 199 000 т (–3,9%), портов Дальнего Востока – 67 000 т (–55,1%). Через сухопутные пункты пропуска за рубеж перевезено 676 000 т (рост в 2,2 раза).
Лидерами по объему погрузки зерна стали Омская (300 000 т, рост в 1,6 раза), Новосибирская области (288 000 т, +14,5%) и Алтайский край (267 000 т, рост в 1,5 раза).
2 февраля РЖД сообщила, что общая погрузка на сети холдинга в январе сократилась на 4% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 89,3 млн т. Грузооборот за месяц упал на 11,6% до 194,9 млрд тарифных ткм, показатель с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 10,8% и составил 243,1 млрд ткм.