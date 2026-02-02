Погрузка на сети РЖД сократилась на 4% в январе
Грузооборот за месяц сократился на 11,6% год к году и достиг 194,9 млрд тарифных ткм, показатель с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный период упал на 10,8% до 243,1 млрд ткм.
В вагонах отправлено 27,1 млн т каменного угля (-8,7%), 811 000 т кокса (-9,9%), 17,6 млн т нефти и нефтепродуктов (на уровне прошлого года), 4 млн т черных металлов (-14,5%), 711 000 т цемента (-30%), 1,9 млн т лесных грузов (-9,5%), 1,3 млн т руды цветной и серного сырья (-6,9%), 1,7 млн т химикатов и соды (-4,8%), 1,7 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (-16%), 269 000 т лома черных металлов (-43,2%).
Выросли погрузки зерна – 2,6 млн т (+49,9%), строительных грузов – 5,4 млн т (+3,2%), руды железной и марганцевой – 8,9 млн т (+1,4%), химических и минеральных удобрений – 6,5 млн т (+4%). Погрузка остальных грузов, включая вышеперечисленные номенклатуры, отправленные в контейнерах, составила 8,8 млн т (-6,1%).
29 января на рабочей встрече главы РЖД Олега Белозерова с представителями Минтранса, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза обсуждались способы достижения погрузки на сети компании на уровне 1,13 млрд т. в 2026 г. На встрече затрагивались меры, позволяющие обеспечить перевозку дополнительных объемов грузов и эффективнее использовать мощности железнодорожной сети.
Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило сообщил, что кабмин поставил на особый контроль перевозку грузов железнодорожным транспортом. Минтранс информирует ведомства о потерях в погрузке по различным отраслям для поиска решений по возвращению грузов на железную дорогу.