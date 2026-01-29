Погрузка на сети РЖД может достичь 1,13 млрд тонн в 2026 году

12 января РЖД сообщило о снижении погрузки на сети железных дорог в 2025 г. на 5,6% относительно 2024 г. до 1,1 млрд т. Грузооборот сократился на 1,8% до 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%). По данным компании, на показатель повлияли внешние негативные факторы. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% упала отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов уменьшилась на 12,2% на фоне неблагоприятной погоды.