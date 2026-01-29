Погрузка на сети РЖД может достичь 1,13 млрд тонн в 2026 году
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2026 г. должна составить 1,13 млрд т. Способы достижения этой цели обсуждались на рабочей встрече главы компании Олега Белозёрова с представителями Минтранса, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза.
Главной темой встречи стало обсуждение мер, позволяющих обеспечить перевозку дополнительных объемов грузов и эффективнее использовать мощности железнодорожной сети. Белозёров указал, что на фоне охлаждения экономики снижение погрузки носит закономерный характер. При этом в ряде сегментов наблюдаются рекордные показатели.
На сети сохраняется профицит подвижного состава. Парк превышает 1,4 млн единиц, из них как минимум 200 000 вагонов избыточные. Работа по повышению эффективности использования погрузочных ресурсов принесла результаты. За 2025 г. оборот вагона на инфраструктуре РЖД снизился до 13,58 суток, участковая скорость выросла на 8,4%. К концу года доля груженых отправок, доставленных в срок, достигла 99%.
Отдельное внимание уделено проблеме «инфлированных» заявок. В 2025 г. грузоотправители подали заявки на перевозку 2,3 млрд т при фактически погруженных 1,1 млрд т. Из-за завышенных планов в ряде направлений не принят существенный объем груза. РЖД готовы детально разбирать причины недогруза и искать наиболее оптимальные решения.
Замминистра транспорта РФ Алексей Шило заявил, что правительство поставило на особый контроль перевозку грузов железнодорожным транспортом. Минтранс информирует ведомства о потерях в погрузке по различным отраслям для поиска решений по возвращению грузов на железную дорогу.
12 января РЖД сообщило о снижении погрузки на сети железных дорог в 2025 г. на 5,6% относительно 2024 г. до 1,1 млрд т. Грузооборот сократился на 1,8% до 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%). По данным компании, на показатель повлияли внешние негативные факторы. Из-за ремонтов на НПЗ на 5% упала отгрузка нефтяных грузов. Погрузка зерновых грузов уменьшилась на 12,2% на фоне неблагоприятной погоды.