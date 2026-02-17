Кета и горбуша за год подорожали на 11%

На 4 февраля оптовые цены на икру горбуши составляли 7400 руб. за кг и снизились на 11% в годовом выражении. С начала года ее стоимость выросла на 6%. Оптовые цены на икру кеты достигли 7200 руб. за кг. Год к году они упали на 17%, но с начала 2026 г. увеличились на 3%.