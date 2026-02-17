Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Кета и горбуша за год подорожали на 11%

Ведомости

Оптовая цена на нерку в регионе вылова на 16 февраля увеличились на 4% относительно аналогичного периода 2025 г. и достигла 800 руб. за кг. С начала 2026 г. рыба подорожала на 1%. Об этом свидетельствуют данные Нацрыбресурса, которые приводит Рыбный союз.

Кета и горбуша за указанный период подорожали на 11% в годовом выражении до 510 руб. и 390 руб. за кг соответственно. С начала года стоимость горбуши выросла на 8%, кеты – на 2%.

По данным союза, один из крупных трейдеров, отмечая снижение ассортимента, предлагает оптовые цены на икру в диапазоне 6000-7400 руб. за кг за икру горбуши и 6700-7200 руб. за кг икры кеты.

На 4 февраля оптовые цены на икру горбуши составляли 7400 руб. за кг и снизились на 11% в годовом выражении. С начала года ее стоимость выросла на 6%. Оптовые цены на икру кеты достигли 7200 руб. за кг. Год к году они упали на 17%, но с начала 2026 г. увеличились на 3%.

В прошлом году в ходе лососевой путины на Дальнем Востоке добыто почти 336 000 т тихоокеанских лососей. Это на 42,5% больше, чем в 2024 г.

4 февраля ФАС России сообщила, что проводит анализ структуры цен на рыбную продукцию и запросила информацию у 70 компаний в 2025 г. Служба изучает ценовую динамику и рыночные механизмы, а на основе полученных данных готовит предложения для мер экономического регулирования. В анализ вошли цены на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь