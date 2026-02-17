Минтранс: в регионы за год поступит 1600 единиц нового общественного транспорта
Минтранс планирует, что в регионы поступит не менее 1600 новых транспортных средств в 2026 г., заявил глава министерства Андрей Никитин в ходе заседания комиссии Госсовета России по направлению «Эффективная транспортная система».
«Очень важно, чтобы поставки новой техники синхронизировались с развитием маршрутной сети и повышением качества поездок на общественном транспорте», – отметил он.
Никитин заявил, что на долю общественного транспорта приходится около 70% всех пассажирских перевозок. По его словам, системная поддержка регионов в развитии городского пассажирского транспорта является безусловным приоритетом для Минтранса.
Помощник президента РФ Александр Дюмин подчеркнул, что эффективная транспортная система включает в себя связанность населенных пунктов и транспортную доступность социальных объектов. В этом значимую роль играет состояние самой дорожной инфраструктуры.
Председатель комиссии, глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщил, что сейчас комиссия совместно с регионами собирает информацию о состоянии пассажирского общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры в субъектах.
15 октября 2025 г. президент Владимир Путин заявил, что не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в России должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 г. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%, добавил он.
29 декабря 2025 г. Минтранс сообщал, что к концу года благодаря реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 36 субъектов страны поставлено 1653 единицы общественного транспорта: 1514 автобусов и 139 трамваев.