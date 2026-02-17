Минтранс: в регионы за год поступит 1600 единиц нового общественного транспорта

15 октября 2025 г. президент Владимир Путин заявил, что не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в России должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 г. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%, добавил он.