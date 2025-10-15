Путин поручил привести в нормативное состояние 85% федеральных трасс к 2030 году

В ходе совещания глава государства также заявил, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь. Он объяснил это тем, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в РФ, а также от дорог зависит автомобильный туризм.