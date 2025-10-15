Путин поручил привести в нормативное состояние 85% федеральных трасс к 2030 году
Не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в России должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 г. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает Кремль.
Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%, добавил он.
В ходе совещания глава государства также заявил, что все намеченные планы в сфере дорожного строительства необходимо претворить в жизнь. Он объяснил это тем, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в РФ, а также от дорог зависит автомобильный туризм.
Путин призвал кабмин приложить усилия, чтобы набранный темп дорожного строительства был сохранен, и отметил значимость внедрения в практику современных информационных технологий и высоких стандартов в сфере экологии. По его словам, это необходимо для устойчивого развития регионов и страны в целом.