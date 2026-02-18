Сайт аэропорта «Шереметьево» приостановил работу
Работа официального сайта международного аэропорта «Шереметьево» временно приостановлена по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
Ведется работа профильных служб аэропорта для скорейшего восстановления функционирования ресурса. О возобновлении работы сайта проинформируют дополнительно.
Пассажиры могут уточнить сведения о статусе рейсов на табло, мониторах, а также на стойках информации в терминалах и через службу информации воздушной гавани. Рекомендуется также обращаться в контакт-центры и каналы коммуникаций авиаперевозчиков.
В конце января в работе системы бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») произошел глобальный сбой. Тогда авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительные услуги во всех каналах продаж, включая сайт, контакт-центр и агентов.