«Яндекс» сэкономит 4,8 млрд рублей за счет оптимизации обучения нейросетей

25 декабря 2025 г. «Яндекс.Маркет» начал использовать ИИ для обнаружения подозрительных заказов, оформленных с постоплатой. Представители маркетплейса уточнили, что площадка обучила ML-модель на информации о прошлых покупках и аномалиях в поведении покупателей. Система анализирует новые заказы в ПВЗ и присваивает им уровень риска. Если операция выглядит подозрительно, она оповещает специалиста службы контроля качества. Сотрудник изучает данные и принимает решение о возможности оформления заказа и способе его оплаты.