Главная / Бизнес /

В России впервые выдали веганский сертификат на алкогольную продукцию

Ведомости

В России впервые выдан веганский сертификат на алкоголь. Его получило предприятие АО «Башспиртпром», сообщили в Роскачестве.

Производитель подтвердил соответствие продукции требованиям ГОСТ, предусматривающим строгие критерии производства пищевых продуктов. Они исключают наличие компонентов животного происхождения, в том числе на молекулярном уровне.

Сертификация была проведена аккредитованным органом. «По ее итогам компания получила право маркировать продукцию специальным знаком, утвержденным по результатам всероссийского голосования», – пояснили в Роскачестве.

29 января Роскачество сообщало об обнаружении ДНК курицы в вегетарианских котлетах. Следы были выявлены в продукции марок «НЕМЯСО» и Awake Power. Эксперты связывали это с перекрестной контаминацией, возникающей при производстве мясной и растительной продукции на одном оборудовании.

