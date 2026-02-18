В России впервые выдали веганский сертификат на алкогольную продукцию

29 января Роскачество сообщало об обнаружении ДНК курицы в вегетарианских котлетах. Следы были выявлены в продукции марок «НЕМЯСО» и Awake Power. Эксперты связывали это с перекрестной контаминацией, возникающей при производстве мясной и растительной продукции на одном оборудовании.