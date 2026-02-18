В России впервые выдали веганский сертификат на алкогольную продукцию
В России впервые выдан веганский сертификат на алкоголь. Его получило предприятие АО «Башспиртпром», сообщили в Роскачестве.
Производитель подтвердил соответствие продукции требованиям ГОСТ, предусматривающим строгие критерии производства пищевых продуктов. Они исключают наличие компонентов животного происхождения, в том числе на молекулярном уровне.
Сертификация была проведена аккредитованным органом. «По ее итогам компания получила право маркировать продукцию специальным знаком, утвержденным по результатам всероссийского голосования», – пояснили в Роскачестве.
29 января Роскачество сообщало об обнаружении ДНК курицы в вегетарианских котлетах. Следы были выявлены в продукции марок «НЕМЯСО» и Awake Power. Эксперты связывали это с перекрестной контаминацией, возникающей при производстве мясной и растительной продукции на одном оборудовании.