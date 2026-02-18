Газета
Главная / Бизнес /

Почти половина россиян покупают готовые горячие блюда раз в неделю

Ведомости

Только 5% опрошенных российских граждан покупают готовые блюда или замороженные полуфабрикаты ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.

В опросе участвовали 1200 респондентов, жители городов с населением более 100 000 человек и все федеральные округа России. Согласно нему:

  • 44% респондентов заказывают горячие блюда с собой не реже одного раза в неделю,

  • 48% минимум раз в семь дней покупают охлажденную готовую еду в супермаркетах и кафе,

  • 59% не реже одного раза в неделю выбирают замороженные полуфабрикаты.

В то же время, судя по частоте покупок, готовые блюда не заменили самостоятельное приготовление еды: 17% россиян покупают горячие готовые блюда и еду, которую нужно подогревать, один – два раза в неделю. Еще 25% опрошенных приобретают замороженные полуфабрикаты один – два раза в неделю.

  • Готовые блюда для приема пищи дома покупают 73% респондентов,

  • 33% заказывают готовую еду на работу,

  • 32% – для праздничного стола,

  • еще 29% берут готовые блюда, чтобы поесть вне дома.

95% граждан не реже одного раза в неделю готовят дома сами. В частности, 52% участников опроса готовят каждый день, 22% готовят дома три – четыре раза в неделю, 14% – один–два раза, 6% – один раз.

17 февраля «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию NTech писали, что продажи готовых суши и роллов за девять месяцев 2025 г. увеличились на 83% в денежном и на 90% в натуральном выражении относительно такого же периода 2024 г. Представитель NTech заявил, что общий объем этого рынка достиг 22 млрд руб. и 19 000 т. В то же время реализация всей рыбной продукции без учета консервов, суши и роллов за указанный период выросла только на 16% в рублях (до 476 млрд руб.), в весе она снизилась на 2% (до 715 000 т).

