Почти половина россиян покупают готовые горячие блюда раз в неделю

17 февраля «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию NTech писали, что продажи готовых суши и роллов за девять месяцев 2025 г. увеличились на 83% в денежном и на 90% в натуральном выражении относительно такого же периода 2024 г. Представитель NTech заявил, что общий объем этого рынка достиг 22 млрд руб. и 19 000 т. В то же время реализация всей рыбной продукции без учета консервов, суши и роллов за указанный период выросла только на 16% в рублях (до 476 млрд руб.), в весе она снизилась на 2% (до 715 000 т).