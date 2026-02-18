Газета
Главная / Бизнес /

Wildberries запустил площадку для перепродаж

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) расширила возможности сервиса перепродажи. Теперь пользователи могут выложить объявления о продаже любых товаров. Ранее перепродать можно было только вещи, купленные на маркетплейсе.

Оплата происходит отдельно от остальных покупок на Wildberries. После оформления заказа по 100%-ной предоплате товар можно получить в пункте выдачи площадки.

В сервисе сохраняются ограничения по товарам. Не допускается продажа крупногабаритных вещей, техники, ювелирных изделий, фармацевтической продукции, продуктов питания, растений, алкогольной продукции и товаров категории 18+. Лимиты по габаритам составляют до 60×40×40 см.

РВБ предоставила российским пользователям маркетплейса возможность продавать друг другу товары в июне 2025 г. Они получили право размещать объявления о продаже ранее приобретенных на маркетплейсе товаров, находя покупателей среди аудитории площадки. Все такие товары собрали в разделе «Ресейл».

