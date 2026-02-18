Wildberries запустил площадку для перепродаж

РВБ предоставила российским пользователям маркетплейса возможность продавать друг другу товары в июне 2025 г. Они получили право размещать объявления о продаже ранее приобретенных на маркетплейсе товаров, находя покупателей среди аудитории площадки. Все такие товары собрали в разделе «Ресейл».