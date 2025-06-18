Wildberries начал тестирование сервиса частных продаж между пользователями
Компания РВБ (объединяющая Wildberries и Russ) предоставила части клиентов маркетплейса возможность продавать товары друг другу. Новый C2C-сервис (customer-to-customer) стал доступен для пользователей в России через сайт и мобильное приложение Wildberries.
Покупатели получили право размещать объявления о продаже ранее приобретенных на платформе товаров, находя покупателей среди аудитории маркетплейса.
Все такие товары собраны в специальном разделе «Ресейл». Оплата по этим позициям происходит отдельно от обычных покупок и только по 100% предоплате. Получить заказанный товар можно в любом пункте выдачи Wildberries.
11 июня стало известно, что контентплейс Wibes от объединенной компании Wildberries и Russ расширит программу монетизации для блогеров. За каждые 1000 просмотров авторам с оформленной самозанятостью или с индивидуальным предпринимательством (ИП) будет выплачиваться по 100 руб. На странице блогера должно быть не менее двух видео длительностью больше пяти секунд.