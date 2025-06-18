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Wildberries начал тестирование сервиса частных продаж между пользователями

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Компания РВБ (объединяющая Wildberries и Russ) предоставила части клиентов маркетплейса возможность продавать товары друг другу. Новый C2C-сервис (customer-to-customer) стал доступен для пользователей в России через сайт и мобильное приложение Wildberries.

Покупатели получили право размещать объявления о продаже ранее приобретенных на платформе товаров, находя покупателей среди аудитории маркетплейса.

Все такие товары собраны в специальном разделе «Ресейл». Оплата по этим позициям происходит отдельно от обычных покупок и только по 100% предоплате. Получить заказанный товар можно в любом пункте выдачи Wildberries.

11 июня стало известно, что контентплейс Wibes от объединенной компании Wildberries и Russ расширит программу монетизации для блогеров. За каждые 1000 просмотров авторам с оформленной самозанятостью или с индивидуальным предпринимательством (ИП) будет выплачиваться по 100 руб. На странице блогера должно быть не менее двух видео длительностью больше пяти секунд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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