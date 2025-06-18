Wildberries начал тестирование сервиса частных продаж между пользователями

11 июня стало известно, что контентплейс Wibes от объединенной компании Wildberries и Russ расширит программу монетизации для блогеров. За каждые 1000 просмотров авторам с оформленной самозанятостью или с индивидуальным предпринимательством (ИП) будет выплачиваться по 100 руб. На странице блогера должно быть не менее двух видео длительностью больше пяти секунд.