Wildberries и Russ начнут платить блогерам за просмотры

За каждые 1000 просмотров авторам с оформленной самозанятостью или с индивидуальным предпринимательством (ИП) будет выплачиваться по 100 руб. На странице блогера должно быть не менее двух видео длительностью больше пяти секунд. Выплаты не распространятся на видео продавцов Wildberries или авторов, продвигающих товары на маркетплейсе в рамках партнерской программы Wibes, уточнили в пресс-службе.