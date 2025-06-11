Wildberries и Russ начнут платить блогерам за просмотры
Контентплейс Wibes от объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») расширит программу монетизации для блогеров, сообщили в пресс-службе компаний.
За каждые 1000 просмотров авторам с оформленной самозанятостью или с индивидуальным предпринимательством (ИП) будет выплачиваться по 100 руб. На странице блогера должно быть не менее двух видео длительностью больше пяти секунд. Выплаты не распространятся на видео продавцов Wildberries или авторов, продвигающих товары на маркетплейсе в рамках партнерской программы Wibes, уточнили в пресс-службе.
17 апреля Wildberries и Russ объявили о запуске партнерской программы Wibes. Она работает по модели CPO – комиссия в 10% взимается с селлеров только за успешные продажи, когда покупатель выкупил товар и не стал возвращать в течение 14 дней. Блогеры будут получать выплаты в размере 5% от суммы проданного товара.
27 мая три собеседника «Ведомостей» сообщили, что компания Wildberries занимается тестированием собственного книжного сервиса. Он будет реализован за пределами основного сайта. Одновременно с этим маркетплейс, как уточнили они, ведет переговоры с издательствами о покупке цифровых прав на книги для каталога.