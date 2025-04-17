Wildberries запустил монетизацию для блогеров на контентплейсе Wibes
Партнерская программа для продвижения товаров в бета-версии контентплейса Wibes стала доступна продавцам Wildberries из России и блогерам, зарегистрированным в приложении. Благодаря новой функции блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент, сообщила глава объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») Татьяна Ким.
Программа работает по модели CPO – комиссия в 10% взимается с селлеров только за успешные продажи, когда покупатель выкупил товар и не стал возвращать в течение 14 дней. Блогеры будут получать выплаты в размере 5% от суммы проданного товара.
«Это важная новость для блогеров и креаторов, так как они получают возможность легально получать заработок на официальной площадке. С помощью новой функции в приложении любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары на контентплейсе», – рассказала Ким на конференции инновационных технологий электронной коммерции.
Технический директор финтех-направления Wildberries & Russ Сергей Бобрецов также сообщил на мероприятии, что для продавцов на маркетплейсе будет создана возможность софинансирования рассрочки. По его словам, новый механизм делает рассрочку полностью бесплатной для пользователя.
В марте «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров. Кроме того, компания на одном из рекрутинговых сайтов разместила вакансию руководителя команды разработки нового направления – Wildberries Resale. По словам одного из собеседников «Ведомостей», внутри Wildberries называют новое направление «аналогом «Авито». Сервис находится в высокой степени готовности, утверждал источник.