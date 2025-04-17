ВТБ не видит угрозы для крупных банков от финтеха маркетплейсов

Сейчас три крупнейших универсальных маркетплейса владеют собственными кэптивными банками. У Wildberries это «Стандарт кредит», у «Озона» – «Озон банк», у «Яндекса» – «Яндекс банк» (все кредитные организации были приобретены в 2021 г.). Платформы используют эти банки для проведения торговых операций.