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/ Финансы

ВТБ не видит угрозы для крупных банков от финтеха маркетплейсов

Игроки ищут синергию во взаимодействии друг с другом
Ника Сизова
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Внутренние банки маркетплейсов «не представляют угрозы для крупных коммерческих банков», заявил 16 апреля председатель правления ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии конференции Data Fusion. В рамках дискуссии о платформенной экономике он отметил, что банки маркетплейсов развиты не настолько, чтобы предоставлять широкий спектр услуг клиентам, а коммерческим банкам скорее следует прорабатывать различные инструменты взаимодействия с площадками, нежели конкурировать.

Сейчас три крупнейших универсальных маркетплейса владеют собственными кэптивными банками. У Wildberries это «Стандарт кредит», у «Озона» – «Озон банк», у «Яндекса» – «Яндекс банк» (все кредитные организации были приобретены в 2021 г.). Платформы используют эти банки для проведения торговых операций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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