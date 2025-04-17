ВТБ не видит угрозы для крупных банков от финтеха маркетплейсов

ВТБ не видит угрозы для крупных банков от финтеха маркетплейсовИгроки ищут синергию во взаимодействии друг с другом
Внутренние банки маркетплейсов «не представляют угрозы для крупных коммерческих банков», заявил 16 апреля председатель правления ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии конференции Data Fusion. В рамках дискуссии о платформенной экономике он отметил, что банки маркетплейсов развиты не настолько, чтобы предоставлять широкий спектр услуг клиентам, а коммерческим банкам скорее следует прорабатывать различные инструменты взаимодействия с площадками, нежели конкурировать.
Сейчас три крупнейших универсальных маркетплейса владеют собственными кэптивными банками. У Wildberries это «Стандарт кредит», у «Озона» – «Озон банк», у «Яндекса» – «Яндекс банк» (все кредитные организации были приобретены в 2021 г.). Платформы используют эти банки для проведения торговых операций.