Wildberries запустит аналог «Авито»На первом этапе пользователи смогут перепродавать товары, купленные на маркетплейсе
Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров. Об этом «Ведомостям» рассказал источник на рынке электронной коммерции и собеседник, близкий к маркетплейсу.
Пользователи смогут сами размещать объявления о перепродаже б/у товаров, объясняет собеседник «Ведомостей», близкий к Wildberries. По его словам, внутри компании называют новое направление «аналогом «Авито». «Запуск классифайда – главная задача на повестке в компании. Он находится в высокой степени готовности», – добавил он.
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