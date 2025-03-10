Wildberries запустит аналог «Авито»

Пользователи смогут сами размещать объявления о перепродаже б/у товаров, объясняет собеседник «Ведомостей», близкий к Wildberries. По его словам, внутри компании называют новое направление «аналогом «Авито». «Запуск классифайда – главная задача на повестке в компании. Он находится в высокой степени готовности», – добавил он.