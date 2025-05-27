Wildberries разрабатывает книжный сервис

Компания Wildberries занимается тестированием собственного книжного сервиса, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с планами по этому проекту. Он будет реализован за пределами основного сайта. Одновременно с этим маркетплейс, как уточнили они, ведет переговоры с издательствами о покупке цифровых прав на книги для каталога. На текущий момент обсуждается, что на сервисе Wildberries будет доступна как подписка, так и поштучная покупка отдельных изданий, отмечают собеседники «Ведомостей». Для пользователей платформа, как говорят они, может быть запущена до конца этого года.