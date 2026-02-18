MOL заключила первые договоры на морские поставки нефти из РФ в Хорватию
Венгерская нефтегазовая компания MOL заключила первые договоры на морские поставки нефти из России в Хорватию с целью дальнейшего транзита в Венгрию. Сырье планируется доставить на нефтеперерабатывающие предприятия в марте. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«MOL заказала первые поставки, которые уже находятся в пути. Они прибудут в хорватский порт в начале марта, а оттуда в течение 5-10 дней будет осуществлена транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии», – сказал он (цитата по MTI).
Сийярто отметил, что Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти через ее территорию из-за блокировки поставок по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины. По мнению министра, Украина стремится создать энергетический кризис в Венгрии перед парламентскими выборами, чтобы ослабить позиции нынешнего правительства и поддержать политическую оппозицию.
MOL 19 января подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о приобретении ее 56,15% доли в сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Сделка позволит MOL взять на себя контроль над единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также над розничной сетью и портфелем активов в сфере разведки и добычи. Председатель правления MOL Жолт Хернади заявил, что группа стремится укрепить энергетическую безопасность Сербии и региона и ведет переговоры с национальной нефтяной компанией ОАЭ ADNOC о присоединении в качестве миноритарного акционера при сохранении контроля за MOL.