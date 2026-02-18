MOL заключила первые договоры на морские поставки нефти из РФ в Хорватию

MOL 19 января подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о приобретении ее 56,15% доли в сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Сделка позволит MOL взять на себя контроль над единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также над розничной сетью и портфелем активов в сфере разведки и добычи. Председатель правления MOL Жолт Хернади заявил, что группа стремится укрепить энергетическую безопасность Сербии и региона и ведет переговоры с национальной нефтяной компанией ОАЭ ADNOC о присоединении в качестве миноритарного акционера при сохранении контроля за MOL.