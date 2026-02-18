Шадаев заявил о вытеснении «Почты России» из-за маркетплейсов
За последние годы появилась индустрия маркетплейсов и служб доставки, которая отбирает у «Почты России» наиболее прибыльные сегменты рынка, оставляя ей лишь социальные функции, которые не приносят дохода. Такое мнение выразил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.
В связи с этим ведомство разрабатывает законопроект, который направлен на обеспечение «Почты России» стабильными источниками дохода. Министр также подчеркнул, что документ должен регулировать рынок доставки товаров, включая работу маркетплейсов, чтобы создать равные условия для всех участников.
«Условно, если платформа везет посылку от человека к человеку, и "Почта России" везет от человека к человеку посылку, то это должны быть одинаковые условия», – пояснил Шадаев.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 13 февраля поддержало решение об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции «Почтой России». Новые тарифы, подготовленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС), вступают в силу с 1 марта 2026 г.
По данным министерства, долгое время рост тарифов на почтовые услуги значительно отставал от инфляции. Результатом стал дисбаланс между увеличением операционных затрат и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный уровень тарифов способствует компенсации последствий недоиндексации прошлых лет.