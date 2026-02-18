Шадаев заявил о вытеснении «Почты России» из-за маркетплейсов

За последние годы появилась индустрия маркетплейсов и служб доставки, которая отбирает у «Почты России» наиболее прибыльные сегменты рынка, оставляя ей лишь социальные функции, которые не приносят дохода. Такое мнение выразил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.