ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2

По его словам, цель госкорпорации остается прежней и заключается в подготовке всех блоков станции к будущему режиму генерации. Он отметил, что в Ростехнадзор уже было направлено заявление по вопросу эксплуатации ядерной установки энергоблока № 6. В течение 2026 г. планируется также запросить лицензию для оставшихся блоков – № 3, № 4 и № 5.