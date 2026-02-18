ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока № 2 на 10 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
«Коллективу ЗАЭС приходится обеспечивать безопасную эксплуатацию станции буквально в боевых условиях. Но, несмотря на это, все необходимые работы, техническое обслуживание и плановые предупредительные ремонты выполняются в четком соответствии с графиками и на высоком профессиональном уровне», – заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
По его словам, цель госкорпорации остается прежней и заключается в подготовке всех блоков станции к будущему режиму генерации. Он отметил, что в Ростехнадзор уже было направлено заявление по вопросу эксплуатации ядерной установки энергоблока № 6. В течение 2026 г. планируется также запросить лицензию для оставшихся блоков – № 3, № 4 и № 5.
Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий на церемонии вручения лицензии подчеркнул, что ЗАЭС успешно справилась с проверкой и подтвердила высокий уровень безопасности.
В мае 2025 г. первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отмечал, что ЗАЭС необходимо подготовить к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со стандартами России. На тот момент, по его словам, все шесть блоков станции находились в состоянии «холодный останов».