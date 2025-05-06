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Кириенко призвал подготовить ЗАЭС к генерации по нормам России

Ведомости

Запорожскую АЭС необходимо подготовить к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со стандартами России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщили в Telegram-канале станции.

«Основная задача – подготовить станцию к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России. Сергей Владиленович [Кириенко] подчеркнул, что ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ, а задача коллектива – полностью обеспечить безопасность эксплуатации станции», – говорится в сообщении.

В текущем году станция должна получить лицензию на эксплуатацию блока №1 в соответствии с требованиями российского законодательства. Сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов».

The Wall Street Journal (WSJ) 21 апреля писала, что США рассматривают вариант присвоения территориям вокруг ЗАЭС нейтрального статуса с контролем со стороны Вашингтона. 19 марта американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут ими владеть.

Российская сторона сообщила, что Москва не рассматривает управление ЗАЭС совместно с Вашингтоном. Глава «Росатома» Алексей Лихачев при этом допустил, что госкорпорация рассмотрит присутствие США на ЗАЭС, но для этого нужно политическое решение руководства страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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