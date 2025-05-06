Кириенко призвал подготовить ЗАЭС к генерации по нормам России

«Основная задача – подготовить станцию к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России. Сергей Владиленович [Кириенко] подчеркнул, что ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ, а задача коллектива – полностью обеспечить безопасность эксплуатации станции», – говорится в сообщении.