Кириенко призвал подготовить ЗАЭС к генерации по нормам России
Запорожскую АЭС необходимо подготовить к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со стандартами России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщили в Telegram-канале станции.
«Основная задача – подготовить станцию к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России. Сергей Владиленович [Кириенко] подчеркнул, что ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ, а задача коллектива – полностью обеспечить безопасность эксплуатации станции», – говорится в сообщении.
В текущем году станция должна получить лицензию на эксплуатацию блока №1 в соответствии с требованиями российского законодательства. Сейчас все шесть блоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов».
The Wall Street Journal (WSJ) 21 апреля писала, что США рассматривают вариант присвоения территориям вокруг ЗАЭС нейтрального статуса с контролем со стороны Вашингтона. 19 марта американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут ими владеть.
Российская сторона сообщила, что Москва не рассматривает управление ЗАЭС совместно с Вашингтоном. Глава «Росатома» Алексей Лихачев при этом допустил, что госкорпорация рассмотрит присутствие США на ЗАЭС, но для этого нужно политическое решение руководства страны.