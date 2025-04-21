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WSJ: США предлагают взять под свой контроль территорию вокруг ЗАЭС

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США рассматривают вариант присвоения территориям вокруг Запорожской АЭС нейтрального статуса с контролем со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, американская сторона полагает, что данное предложение может способствовать урегулированию украинского конфликта. При этом не уточняется, какие именно земли могут получить нейтральный статус, как будет организован контроль над этими территориями и самой станцией, а также кто, по мнению США, должен взять на себя управление ЗАЭС.

19 марта президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут владеть этими электростанциями. 26 марта вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) совместно с США. В министерстве иностранных дел РФ также не допускают совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.

Россия является юридически полноправным собственником ЗАЭС. По итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 г., ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в качестве полноценных субъектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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