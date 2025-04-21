WSJ: США предлагают взять под свой контроль территорию вокруг ЗАЭС
США рассматривают вариант присвоения территориям вокруг Запорожской АЭС нейтрального статуса с контролем со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечает издание, американская сторона полагает, что данное предложение может способствовать урегулированию украинского конфликта. При этом не уточняется, какие именно земли могут получить нейтральный статус, как будет организован контроль над этими территориями и самой станцией, а также кто, по мнению США, должен взять на себя управление ЗАЭС.
19 марта президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут владеть этими электростанциями. 26 марта вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) совместно с США. В министерстве иностранных дел РФ также не допускают совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.
Россия является юридически полноправным собственником ЗАЭС. По итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 г., ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в качестве полноценных субъектов.