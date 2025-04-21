WSJ: США предлагают взять под свой контроль территорию вокруг ЗАЭС

Как отмечает издание, американская сторона полагает, что данное предложение может способствовать урегулированию украинского конфликта. При этом не уточняется, какие именно земли могут получить нейтральный статус, как будет организован контроль над этими территориями и самой станцией, а также кто, по мнению США, должен взять на себя управление ЗАЭС.