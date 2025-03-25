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МИД РФ: ЗАЭС является российским ядерным объектом

В министерстве не допускают ее совместную эксплуатацию с каким-либо государством
Ведомости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) является российским ядерным объектом, заявили в министерстве иностранных дел, комментируя сообщения в СМИ по поводу будущего ЗАЭС. Это связано с тем, что по итогам состоявшихся в конце сентября 2022 г. референдумов ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в качестве полноценных субъектов и РФ является юридически полноправным собственником станции.

В МИД РФ также не допускают совместной эксплуатации ЗАЭС каким-либо государством. «Таких прецедентов в мировой практике нет. В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб», – сказано в заявлении. Подчеркивается, что при сотрудничестве Украины со странами НАТО делает невозможным даже допуск представителей этих стран на территорию атомной электростанции.

Кроме того, невозможным в МИДе считают и идею участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, так как у них нет соответствующей компетенции.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и президент США Дональд Трамп обсуждали в ходе одного из телефонных разговоров ЗАЭС. Зеленский заявил, что в ходе переговоров он исключил работу ЗАЭС без участия Киева. Он также сказал, что для восстановления объекта потребуется 2,5 года.

Ранее директор международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация готова предоставить техническую поддержку усилиям по реализации будущего соглашения о Запорожской атомной электростанции, обсуждаемого в рамках переговоров об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он напомнил, что инспекторы МАГАТЭ уже два с половиной года без перерыва присутствуют на ЗАЭС, делая все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию.

19 марта президенты США и Украины провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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