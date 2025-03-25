МИД РФ: ЗАЭС является российским ядерным объектом

Ранее директор международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация готова предоставить техническую поддержку усилиям по реализации будущего соглашения о Запорожской атомной электростанции, обсуждаемого в рамках переговоров об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он напомнил, что инспекторы МАГАТЭ уже два с половиной года без перерыва присутствуют на ЗАЭС, делая все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию.