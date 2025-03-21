Гросси: МАГАТЭ готово оказать техподдержку реализации будущей сделки о ЗАЭС

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в конце февраля 2022 г. после начала спецоперации на Украине. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что они будут присутствовать на АЭС до заморозки конфликта на Украине.