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Гросси: МАГАТЭ готово оказать техподдержку реализации будущей сделки о ЗАЭС

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово предоставить техническую поддержку усилиям по реализации будущего соглашения о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обсуждаемого в рамках переговоров об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси.

Он напомнил, что инспекторы МАГАТЭ уже два с половиной года без перерыва присутствуют на ЗАЭС, делая все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию.

«Мы будем присутствовать там столько, сколько потребуется, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность», – подчеркнул Гросси.

19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.

ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в конце февраля 2022 г. после начала спецоперации на Украине. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что они будут присутствовать на АЭС до заморозки конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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