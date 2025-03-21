Гросси: МАГАТЭ готово оказать техподдержку реализации будущей сделки о ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово предоставить техническую поддержку усилиям по реализации будущего соглашения о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обсуждаемого в рамках переговоров об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси.
Он напомнил, что инспекторы МАГАТЭ уже два с половиной года без перерыва присутствуют на ЗАЭС, делая все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию.
«Мы будем присутствовать там столько, сколько потребуется, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность», – подчеркнул Гросси.
19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.
ЗАЭС и Энергодар перешли под контроль России в конце февраля 2022 г. после начала спецоперации на Украине. Инспекторы МАГАТЭ работают на атомной электростанции с сентября 2022 г. В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что они будут присутствовать на АЭС до заморозки конфликта на Украине.