Что такое МАГАТЭ

По состоянию на 2024 г. членами МАГАТЭ являются 180 государств. Среди тех, кто не входит в их число, – де-факто создавшая ядерное оружие КНДР. В 1974 г. Северная Корея присоединилась к организации, но спустя 20 лет объявила о желании выйти оттуда, поскольку ранее вышла из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Есть также примеры стран, которые вышли из ДНЯО, но остались в МАГАТЭ, – это Израиль, Индия и Пакистан.