Что такое МАГАТЭ

Что такое МАГАТЭИстория создания и принцип работы агентства по ядерной энергии
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является ведущей мировой межправительственной организацией, которая занимается вопросами применения ядерной науки в мирных целях. МАГАТЭ входит в систему ООН, хотя формально отделено от нее.
Как появилось МАГАТЭ
8 декабря 1953 г. президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил на Генассамблее ООН с речью «Атом для мира». На фоне доминировавших во время холодной войны опасений относительно ядерного оружия он сделал акцент на пользе мирного атома, особенно для развивающихся стран. Эйзенхауэр призвал к созданию международного агентства по ядерной энергетике, которое бы содействовало ее мирному использованию «на благо всего человечества», а также контролировало бы распространение атомного оружия.
4 декабря 1954 г. Генассамблея ООН поддержала принципиальное решение о создании нового органа. В 1956 г. проект устава организации был подготовлен заинтересованными странами, прежде всего владельцами рудных запасов урана. Официальной датой формирования МАГАТЭ считается 29 июля 1957 г. – в этот день документ ратифицировали США.
Кто входит в МАГАТЭ
По состоянию на 2024 г. членами МАГАТЭ являются 180 государств. Среди тех, кто не входит в их число, – де-факто создавшая ядерное оружие КНДР. В 1974 г. Северная Корея присоединилась к организации, но спустя 20 лет объявила о желании выйти оттуда, поскольку ранее вышла из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Есть также примеры стран, которые вышли из ДНЯО, но остались в МАГАТЭ, – это Израиль, Индия и Пакистан.
Каждый участник ДНЯО, официально не имеющий ядерного оружия, обязан заключить с МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющих гарантиях. Согласно этому документу, агентство имеет право на определенные меры контроля, позволяющие убедиться в мирном использовании расщепляющихся материалов. Инспекторы МАГАТЭ получают доступ к ядерным объектам таких стран, хотя при этом не включаются в работу по ядерному разоружению.
Чем занимается МАГАТЭ
Согласно уставу, агентство стремится к достижению «более скорого и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире». Также МАГАТЭ «по мере возможности» контролирует, чтобы помощь, которую оно предоставляет, не способствовала военным целям. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. особое внимание агентство уделяет вопросам безопасности ядерных объектов. Также в его ведении находятся вопросы безопасной утилизации ядерных отходов.
Кто финансирует МАГАТЭ
Руководящим органом МАГАТЭ является Генеральная конференция с участием всех его членов, которая созывается ежегодно. Первая такая конференция состоялась в октябре 1957 г. в Вене. Там же впоследствии было решено расположить штаб-квартиру агентства. Помимо Генеральной конференции существует Совет управляющих МАГАТЭ из 35 человек, который собирается пять раз в год и занимается практическими вопросами.
Основными источниками финансирования МАГАТЭ являются фонды регулярного бюджета и технического сотрудничества, а также внебюджетные фонды. В 2024 г. общий бюджет организации составил 750,8 млн евро, из которых на фонд регулярного бюджета приходится 432,6 млн. Средства предоставляют главным образом государства-члены и другие доноры. Обязательные платежи вносятся только в фонд регулярного бюджета.
Кто возглавляет МАГАТЭ
С 2019 г. гендиректором агентства является аргентинец Рафаэль Гросси. В 2023 г. он был переизбран на второй срок (четыре года). Во время проведения спецоперации на Украине Гросси неоднократно приезжал с инспекциями на Запорожскую и Курскую АЭС.
Гендиректор МАГАТЭ имеет свой секретариат и шесть заместителей, которые одновременно возглавляют такое же число департаментов. Например, россиянин Михаил Чудаков является директором департамента ядерной энергии.
В 2005 г. МАГАТЭ и его гендиректор Мухаммед аль-Барадей получили Нобелевскую премию мира «за усилия по предотвращению использования атомной энергии в военных целях и по обеспечению ее применения в мирных целях в максимально безопасных условиях».