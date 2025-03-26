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Новак: Россия не рассматривает возможность управлять ЗАЭС вместе с США

Ведомости

Россия не рассматривает возможность управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) совместно с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

В Министерстве иностранных дел РФ также не допускают совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.

19 марта президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Трамп указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут владеть этими электростанциями.

Россия является юридически полноправным собственником ЗАЭС. По итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 г., ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в качестве полноценных субъектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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