Новак: Россия не рассматривает возможность управлять ЗАЭС вместе с США
Россия не рассматривает возможность управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) совместно с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
В Министерстве иностранных дел РФ также не допускают совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.
19 марта президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Трамп указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут владеть этими электростанциями.
Россия является юридически полноправным собственником ЗАЭС. По итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 г., ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в качестве полноценных субъектов.