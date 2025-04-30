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Лихачев: Россия готова обсудить присутствие США на Запорожской АЭС

Вашингтон хотел получить контроль над станцией в рамках мирного урегулирования
Ведомости

«Росатом» готов обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Однако для этого нужно политическое решение руководства страны.

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», – сказал Лихачев «Интерфаксу». 

21 апреля газета The Wall Street Journal написала, что США рассматривают вариант присвоения территориям вокруг ЗАЭС нейтрального статуса с контролем со стороны Вашингтона. Американская сторона полагает, что предложение поспособствует урегулированию украинского конфликта.

19 марта американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским президентов Владимиром Зеленским указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут ими владеть. 26 марта вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия не рассматривает управление ЗАЭС совместно с США. В министерстве иностранных дел РФ также не допускают совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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