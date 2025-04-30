Лихачев: Россия готова обсудить присутствие США на Запорожской АЭС

19 марта американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским президентов Владимиром Зеленским указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут ими владеть. 26 марта вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия не рассматривает управление ЗАЭС совместно с США. В министерстве иностранных дел РФ также не допускают совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.