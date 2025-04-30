Лихачев: Россия готова обсудить присутствие США на Запорожской АЭС

Лихачев: Россия готова обсудить присутствие США на Запорожской АЭСВашингтон хотел получить контроль над станцией в рамках мирного урегулирования
«Росатом» готов обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Однако для этого нужно политическое решение руководства страны.
«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», – сказал Лихачев «Интерфаксу».
21 апреля газета The Wall Street Journal написала, что США рассматривают вариант присвоения территориям вокруг ЗАЭС нейтрального статуса с контролем со стороны Вашингтона. Американская сторона полагает, что предложение поспособствует урегулированию украинского конфликта.
19 марта американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским президентов Владимиром Зеленским указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту украинским АЭС, если будут ими владеть. 26 марта вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия не рассматривает управление ЗАЭС совместно с США. В министерстве иностранных дел РФ также не допускают совместную эксплуатацию ЗАЭС с каким-либо государством.