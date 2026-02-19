Объем интернет-торговли в России увеличился на 28% в 2025 году

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж России возросла до 18,8% против 16,2% в 2024 г. В регионах, где недостаточно развита торговля, этот показатель выше. На Чукотке на торговлю онлайн пришлось 34,5% от розницы, в Алтае, Карачаево-Черкесии, Мурманской и Калужской областях – 28–27%, в Ненецком автономном округе – 25%, в Ямало-Ненецком автономном округе и Карелии – более 24%.