Объем интернет-торговли в России увеличился на 28% в 2025 году
Объем интернет-торговли в России в 2025 г. увеличился на 28% в годовом выражении и достиг 11,5 трлн руб. Онлайн-продажи в российских интернет-магазинах и на цифровых платформах составили 96,2%, на трансграничную торговлю пришлось 3,8%. Об этом сообщила ТАСС Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
По сумме онлайн-продаж среди всех категорий лидируют продукты питания. В топ-5 по объемам продаж вошли:
доставка продуктов из магазинов и готовой еды (18,8%),
товары для дома и мебель (15,6%),
одежда и обувь (13,6%),
электроника и бытовая техника (13%),
автозапчасти и автоаксессуары (6,9%).
Заметную долю в онлайне также заняли цифровые товары (5,1%), инструменты (5%), товары для красоты и здоровья (4,9%), для детей (3,2%) и спорттовары (3%). Динамику роста на более чем 50% показали цифровые товары и инструменты. Более чем на 40% выросли объемы в продуктах питания, аптеках, ювелирных изделиях и часах.
Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж России возросла до 18,8% против 16,2% в 2024 г. В регионах, где недостаточно развита торговля, этот показатель выше. На Чукотке на торговлю онлайн пришлось 34,5% от розницы, в Алтае, Карачаево-Черкесии, Мурманской и Калужской областях – 28–27%, в Ненецком автономном округе – 25%, в Ямало-Ненецком автономном округе и Карелии – более 24%.
Объемы онлайн-продаж выросли в регионах:
в Чечне и Ингушетии – более чем на 100%,
в Дагестане и Крыму – более 90%,
в Севастополе, Ненецком автономном округе, Калининградской, Курской областях и Еврейском автономном округе – около 50%,
более чем на 40% – в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае и Калмыкии.
По объемам продаж топ-10 регионов сохранился прежним. За прошлый год Москва генерирует 16,5% от всех онлайн-продаж по сравнению с 17,3% годом ранее. На Московскую область пришлось 7,8%, Санкт-Петербург – 6,2%, Краснодарский край – 4,8%, Свердловскую и Ростовскую области – по 2,8%, Татарстан, Самарскую и Нижегороскую области – по 2%, Красноярский край – 1,9%.
Согласно исследованию «Сбераналитики», за 11 месяцев 2025 г. число покупателей в интернет-магазинах и приложениях (за исключением маркетплейсов) выросло на 16% относительно такого же периода 2024 г. На заказы продуктов пришлось 24% всех онлайн-расходов. За год доля этой категории увеличилась на 4,6%. Сфера услуг стала второй категорией по объему трат (18%). Лидерами спроса стали турагентства (4%) и учреждения образования (4%). Третье место заняли непродовольственные магазины.