Офис РЖД в «Москва-сити» продадут на торгах
РЖД продаст офис Moscow Towers в «Москва-сити» в ходе торгов. Об этом рассказала замглавы РЖД Екатерина Кривошеева на конференции «Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов», передает «РИА Новости»
«Да, Moscow Towers будет продан, будет продан на торгах», – сказала Кривошеева.
3 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на трех консультантов, работавших с РЖД, что компания может объявить торги по продаже офиса в феврале – марте. Тогда изданию подтвердил информацию один из партнеров перевозчика. РЖД еще в 2024 г. приобрела около 360 000 кв. м (из 400 000 кв. м) в этом объекте для размещения там своих структур. При этом правительство РФ поручило компании продать эти помещения. Средства могут быть направлены на снижение долговой нагрузки.
По данным РЖД, компания заплатила 193,1 млрд руб. за площади в «Москва-сити». «Коммерсантъ» сообщал, что монополия намерена получить от реализации актива доход не менее 8,5 млрд руб. Источники «Ведомостей» рассказали, что компания хочет выручить за него больше – не менее 220 млрд руб..