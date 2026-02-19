Офис РЖД в «Москва-сити» продадут на торгах

3 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на трех консультантов, работавших с РЖД, что компания может объявить торги по продаже офиса в феврале – марте. Тогда изданию подтвердил информацию один из партнеров перевозчика. РЖД еще в 2024 г. приобрела около 360 000 кв. м (из 400 000 кв. м) в этом объекте для размещения там своих структур. При этом правительство РФ поручило компании продать эти помещения. Средства могут быть направлены на снижение долговой нагрузки.