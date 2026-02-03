РЖД хочет продать башни Moscow Towers в «Сити» за 220 млрд рублей

РЖД в феврале-марте может объявить торги по продаже офисных площадей в расположенных в деловом центре «Москва-сити» башнях Moscow Towers. Об этом сообщили три консультанта, работавших с компанией. Эту информацию подтвердил один из ее партнеров. Собеседники «Ведомостей» напоминают, что монополия еще в 2024 г. приобрела около 360 000 кв. м (из 400 000 кв. м) в этом объекте для размещения там своих структур. Но в этом году правительство поручило РЖД продать эти помещения, писал в декабре прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Вырученные средства планировалось направить на снижение долговой нагрузки, которая, по сведениям Reuters, составляет около 4 трлн руб.