Fesco запустила контейнерные перевозки между Россией и Камбоджей
В рамках маршрута контейнеры из речного порта Пномпень будут отправлены до порта Хошимин во Вьетнаме, в котором у группы организован региональный хаб для перегрузки грузов из стран Юго-Восточной Азии. Здесь их перегрузят на суда регулярной линии Vietnam Direct Line и доставят во Владивостокский морской торговый порт. После прибытия грузы могут отправить получателям на Дальнем Востоке или включить в сквозную интермодальную перевозку для доставки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие города России и стран СНГ контейнерными поездами.
Сервис работает в обоих направлениях и позволяет организовать экспортные отправки грузов из России в Камбоджу по такой же логистической цепочке. Расчетное транзитное время между Пномпенем и Владивостоком составляет в среднем от 12 дней. Полный срок интермодальной доставки первой партии грузов из Камбоджи до получателя в Москве составил 32 дня.
Новый сервис FESCO обеспечивает регулярность поставок, предлагая клиентам оптимальные варианты транзитного времени. Основу грузопотока из Камбоджи формируют преимущественно товары легкой промышленности, сельскохозяйственная продукция.
В апреле 2025 г. министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что производители из России заинтересованы в экспорте мяса птицы, говядины, минеральных удобрений и ветеринарных вакцин в Камбоджу. Она напомнила, что в 2024 г. товарооборот между странами увеличился на 8%.