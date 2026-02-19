Fesco запустила контейнерные перевозки между Россией и Камбоджей

В рамках маршрута контейнеры из речного порта Пномпень будут отправлены до порта Хошимин во Вьетнаме, в котором у группы организован региональный хаб для перегрузки грузов из стран Юго-Восточной Азии. Здесь их перегрузят на суда регулярной линии Vietnam Direct Line и доставят во Владивостокский морской торговый порт. После прибытия грузы могут отправить получателям на Дальнем Востоке или включить в сквозную интермодальную перевозку для доставки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие города России и стран СНГ контейнерными поездами.