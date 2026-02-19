Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Fesco запустила контейнерные перевозки между Россией и Камбоджей

Ведомости

Транспортная группа Fesco объявила о запуске контейнерных перевозок между Россией и Камбоджей.

В рамках маршрута контейнеры из речного порта Пномпень будут отправлены до порта Хошимин во Вьетнаме, в котором у группы организован региональный хаб для перегрузки грузов из стран Юго-Восточной Азии. Здесь их перегрузят на суда регулярной линии Vietnam Direct Line и доставят во Владивостокский морской торговый порт. После прибытия грузы могут отправить получателям на Дальнем Востоке или включить в сквозную интермодальную перевозку для доставки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие города России и стран СНГ контейнерными поездами.

Сервис работает в обоих направлениях и позволяет организовать экспортные отправки грузов из России в Камбоджу по такой же логистической цепочке. Расчетное транзитное время между Пномпенем и Владивостоком составляет в среднем от 12 дней. Полный срок интермодальной доставки первой партии грузов из Камбоджи до получателя в Москве составил 32 дня.

Новый сервис FESCO обеспечивает регулярность поставок, предлагая клиентам оптимальные варианты транзитного времени. Основу грузопотока из Камбоджи формируют преимущественно товары легкой промышленности, сельскохозяйственная продукция.

В апреле 2025 г. министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что производители из России заинтересованы в экспорте мяса птицы, говядины, минеральных удобрений и ветеринарных вакцин в Камбоджу. Она напомнила, что в 2024 г. товарооборот между странами увеличился на 8%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте