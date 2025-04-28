В Минсельхозе заявили о готовности поставлять в Камбоджу мясо птицы
Российские производители заинтересованы в экспорте мяса птицы, говядины, минеральных удобрений и ветеринарных вакцин в Камбоджу. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании межправительственной российско-камбоджийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Стороны также обсудили развитие двусторонних связей в торговле, экономике, энергетике, финансах, образовании, культуре и агропромышленном комплексе.
Министр отметила, что в 2024 г. товарооборот между Россией и Камбоджей вырос на 8%. Российская сторона также выразила готовность развивать взаимодействие в области аграрного образования, особенно в сферах животноводства и селекционно-племенной работы.
Кроме того, стороны обсудили перспективы совместных проектов в энергетике, развитие расчетно-платежной инфраструктуры и сотрудничество в области изучения русского языка и культурных обменов.
Россия в марте поставила в Китай гречку на $13,3 млн, увеличив поставки в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом.