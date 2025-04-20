Китай нарастил закупки гречки из России до исторического максимума

По итогам 2024 г. товарооборот Китая и России вырос на 1,9% по сравнению с показателями 2023 г. и составил $244,819 млрд. В прошлом году КНР ввезла в РФ товаров на $115,499 млрд, что на 4,1% выше по сравнению с аналогичным показателем 2023 г. Поставки из России в Китай остались на уровне 2023 г., составив $129,32 млрд.