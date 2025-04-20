Китай нарастил закупки гречки из России до исторического максимума
Россия в марте поставила в Китай гречку на $13,3 млн, увеличив поставки в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
По данным агентства, это стало новым максимумом для двусторонней торговли стран. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 г.
Всего Китай в марте приобрел у российских компаний различного зерна на $28,6 млн против $31,9 млн за аналогичный период 2024 г. Это связано с обвалом спроса на зарубежное зерно в КНР. Несмотря на снижение поставок, Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков зерновых на местный рынок.
15 апреля «Ведомости» со ссылкой на информацию Главного таможенного управления КНР писали, что товарооборот между Китаем и Россией за первые три месяца 2025 г. показал падение на 6,6% по сравнению с 2024 г. и составил $53,212 млрд. Поставки из КНР в РФ сократились на 6,3% до $22,725 млрд, российский экспорт в Китай упал на 6,7% до $30,487 млрд.
По итогам 2024 г. товарооборот Китая и России вырос на 1,9% по сравнению с показателями 2023 г. и составил $244,819 млрд. В прошлом году КНР ввезла в РФ товаров на $115,499 млрд, что на 4,1% выше по сравнению с аналогичным показателем 2023 г. Поставки из России в Китай остались на уровне 2023 г., составив $129,32 млрд.