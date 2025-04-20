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Китай нарастил закупки гречки из России до исторического максимума

Ведомости

Россия в марте поставила в Китай гречку на $13,3 млн, увеличив поставки в 2,9 раза в месячном выражении и в 2,8 раза в годовом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

По данным агентства, это стало новым максимумом для двусторонней торговли стран. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 г.

Всего Китай в марте приобрел у российских компаний различного зерна на $28,6 млн против $31,9 млн за аналогичный период 2024 г. Это связано с обвалом спроса на зарубежное зерно в КНР. Несмотря на снижение поставок, Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков зерновых на местный рынок.

15 апреля «Ведомости» со ссылкой на информацию Главного таможенного управления КНР писали, что товарооборот между Китаем и Россией за первые три месяца 2025 г. показал падение на 6,6% по сравнению с 2024 г. и составил $53,212 млрд. Поставки из КНР в РФ сократились на 6,3% до $22,725 млрд, российский экспорт в Китай упал на 6,7% до $30,487 млрд.

По итогам 2024 г. товарооборот Китая и России вырос на 1,9% по сравнению с показателями 2023 г. и составил $244,819 млрд. В прошлом году КНР ввезла в РФ товаров на $115,499 млрд, что на 4,1% выше по сравнению с аналогичным показателем 2023 г. Поставки из России в Китай остались на уровне 2023 г., составив $129,32 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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