Показатели товарооборота РФ и КНР после рекорда пошли на спад в начале 2025 года

Показатели товарооборота РФ и КНР после рекорда пошли на спад в начале 2025 годаНа это влияет снижение цен на энергоресурсы, банковские проблемы и высокая ставка ЦБ
Товарооборот между Китаем и Россией за первые три месяца 2025 г. показал падение сразу на 6,6% по сравнению с этим же периодом год назад и составил $53,212 млрд, стало известно 14 апреля из данных, опубликованных Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР. Согласно им, китайские поставки в Россию снизились на 6,3% и составили $22,725 млрд, российский экспорт в Китай упал на 6,7% до $30,487 млрд. При этом ситуация несколько улучшилась именно в марте, так как в первые два месяца 2025 г. товарооборот России и Китая показывал падение на 7,1% в годовом выражении (в марте по отношению к февралю был рост на 16%).
Россия поставляет Китаю в первую очередь сырье – нефть, уголь и природный газ, а также медь, топливо и древесину. И например, как свидетельствуют апрельские данные из отчета Организации стран – экспортеров нефти, в Китае доля российской нефти в феврале составляла 18% против 19% в январе.
Китай же поставляет в Россию преимущественно электронную и сельскохозяйственную технику, промышленное оборудование, транспортные средства и т. п. При этом стоит отметить, что расчеты между двумя странами, как говорил осенью 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров, на 95% уже проходят в национальных валютах. В 2024 г. объем российско-китайской торговли достиг рекордного показателя в $244,8 млрд, увеличившись по сравнению с 2023 г. на 1,9%. Но в 2023 г. в показателях был зафиксирован настоящий прорыв, когда объем торговли между странами вырос на 26%.
Российский экспорт в Китай завязан на сырье, в отношении которого наблюдается быстрое падение стоимостных объемов, говорит бывший торговый представитель России в КНР Сергей Цыплаков. За три месяца 2025 г. в годовом исчислении импорт нефти в КНР, доля которой в российских поставках приближается к половине российского же экспорта, сократился на 1,5% в объемах и на 8% в стоимостном аспекте. То же самое происходит с углем и газом, импорт которых стоимостно сократился на 22 и 16% соответственно.
Около 70% российского экспорта в Китай составляют минеральное сырье и энергоносители и потому на показатели всегда влияет динамика цен на них, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В свою очередь, на китайский экспорт в Россию влияние оказывает снижение курса рубля, продолжает аналитик, а из-за политики российского ЦБ, установившего высокий уровень ставки в 21%, случился практически обвал ряда сегментов рынка, прежде всего автомобильного и строительного оборудования. И если в результате последствий развязанной президентом США Дональдом Трампом тарифной войны цена на нефть будет падать, то в товарообороте России и Китая следует и дальше ожидать негативных результатов, говорит Кашин.
Снижение объема торговли между Россией и КНР действительно связано в том числе со снижением цен на энергоресурсы, соглашается ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Екатерина Заклязьминская. При этом сократились и объемы закупки китайской продукции в России, что, скорее всего, связано с проблемами с банковскими платежами, которые существуют до сих пор, считает она.
Общий экспорт Китая по итогам I квартала вырос на 5,8% год к году, а импорт снизился на 7%. Аналитики Bloomberg в целом называют это хорошими показателями для китайской экономики, и особенно неожиданным оказался рост китайского экспорта в марте год к году сразу на 12%, что, очевидно, объясняется подготовкой к тяжелым последствиям развязанного Трампом беспрецедентного торгового противостояния.
Лидерами по товарообороту с Китаем за I квартал 2025 г. стали страны АСЕАН ($238 млрд, +7%, на чем делают особый акцент китайские СМИ), Евросоюз и по-прежнему США ($155 млрд). С ними в апреле Пекин вступил в открытую торговую войну и вскоре веденные трехзначные пошлины могут обрушить дальнейшую американо-китайскую торговлю, говорят эксперты. Но пока Китай и США за январь – март увеличили товарооборот в годовом выражении на 2,9%.
Экспорт Китая из-за торговой войны сталкивается со сложной внешней ситуацией, но «небеса не рухнут», повторил официальную установку на пресс-конференции представитель ГТУ Люй Далян. Он добавил, что в последние годы Китай активно диверсифицировал свои торговые связи, а надежную опору власти видят в огромном внутреннем рынке.
В I квартале у КНР серьезно сократились темпы импорта даже у таких стран, как Великобритания или Индия, у которых Пекин не покупает сырье, говорит Заклязьминская. КНР, считает эксперт, разыгрывает свою «торговую карту», чтобы демонстрировать странам, желающим попасть на китайский рынок, необходимость вступить в переговорный процесс. Как считает Заклязьминская, новые тенденции во внешней торговле Китая в условиях торговой войны могут сподвигнуть другие стороны начать договариваться с ним о соответствующих вопросах.