Показатели товарооборота РФ и КНР после рекорда пошли на спад в начале 2025 года

Товарооборот между Китаем и Россией за первые три месяца 2025 г. показал падение сразу на 6,6% по сравнению с этим же периодом год назад и составил $53,212 млрд, стало известно 14 апреля из данных, опубликованных Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР. Согласно им, китайские поставки в Россию снизились на 6,3% и составили $22,725 млрд, российский экспорт в Китай упал на 6,7% до $30,487 млрд. При этом ситуация несколько улучшилась именно в марте, так как в первые два месяца 2025 г. товарооборот России и Китая показывал падение на 7,1% в годовом выражении (в марте по отношению к февралю был рост на 16%).