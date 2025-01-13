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Товарооборот между Китаем и Россией в 2024 году вырос на 1,9%

Ведомости

По итогам 2024 г. товарооборот Китая и России увеличился на 1,9% по сравнению с показателями годом ранее и составил $244,819 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

В минувшем году Китай ввез в РФ товаров на $115,499 млрд, рост по сравнению с аналогичным показателем 2023 г. составил 4,1%. Поставки из России в КНР остались на уровне 2023 г., составив $129,32 млрд.

В декабре 2024 г. товарооборот составил $21,973 млрд, Россия ввезла в Китай товаров на $10,67 млрд, Китай в РФ – на $11,303 млрд.

12 декабря председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел переговоры в Пекине с генсеком ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны, в том числе, обсуждали экономику: по их планам товарооборот двух стран в 2024 г. должен был достичь $240 млрд. «Это означает, что санкции, которые вводятся в отношении России, или различного рода тарифные ограничения, которые существуют в отношении Китая, не действуют так, как хотели бы наши противники», – отметил Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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