Товарооборот между Китаем и Россией в 2024 году вырос на 1,9%

12 декабря председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел переговоры в Пекине с генсеком ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны, в том числе, обсуждали экономику: по их планам товарооборот двух стран в 2024 г. должен был достичь $240 млрд. «Это означает, что санкции, которые вводятся в отношении России, или различного рода тарифные ограничения, которые существуют в отношении Китая, не действуют так, как хотели бы наши противники», – отметил Медведев.