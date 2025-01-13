Товарооборот между Китаем и Россией в 2024 году вырос на 1,9%
По итогам 2024 г. товарооборот Китая и России увеличился на 1,9% по сравнению с показателями годом ранее и составил $244,819 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
В минувшем году Китай ввез в РФ товаров на $115,499 млрд, рост по сравнению с аналогичным показателем 2023 г. составил 4,1%. Поставки из России в КНР остались на уровне 2023 г., составив $129,32 млрд.
В декабре 2024 г. товарооборот составил $21,973 млрд, Россия ввезла в Китай товаров на $10,67 млрд, Китай в РФ – на $11,303 млрд.
12 декабря председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел переговоры в Пекине с генсеком ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны, в том числе, обсуждали экономику: по их планам товарооборот двух стран в 2024 г. должен был достичь $240 млрд. «Это означает, что санкции, которые вводятся в отношении России, или различного рода тарифные ограничения, которые существуют в отношении Китая, не действуют так, как хотели бы наши противники», – отметил Медведев.