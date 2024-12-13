Дмитрий Медведев провел с Си Цзиньпином в Пекине переговоры об Украине

Вашингтон после прихода к власти Дональда Трампа, по мнению Медведева, действительно может помочь добиться урегулирования на Украине, так как именно США и Европа «кормят богов войны», оказывая поддержку Киеву. Все текущие и будущие попытки «англосаксов» рассорить Россию и Китай тщетны, добавил Медведев. А Китай, по его впечатлениям, за последние десятилетия добился «фантастических перемен», что больше «не удалось никому в мире». Последний раз до нынешней встречи Медведев был с визитом в Китае два года назад, в декабре 2022 г., и тогда его тоже принимал Си.