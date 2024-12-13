Дмитрий Медведев провел с Си Цзиньпином в Пекине переговоры об Украине

Дмитрий Медведев провел с Си Цзиньпином в Пекине переговоры об УкраинеРоссия по-прежнему хочет учета реалий на земле, а Китай – деэскалации
Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел 12 декабря переговоры в Пекине с генсеком ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпином. Ему он передал личное послание от президента России Владимира Путина, а на повестке дня была, по словам Медведева, ситуация на Украине и сирийский кризис.
Он еще раз подчеркнул, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но только с учетом «реалий сегодняшнего дня» на земле и предложений Путина. Речь идет об обозначенной на коллегии МИДа в июне позиции: тогда президент назвал российскими условиями мира отказ Киева от вступления в НАТО, вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и снятие санкций.
«Китай готов укреплять стыковку стратегий развития с Россией», – сказал Си. Лидер КНР предлагает Москве теснее сотрудничать в ООН, БРИКС, ШОС, «твердо защищать международную систему, в основе которой лежит ООН».
По вопросу украинского кризиса Китай по-прежнему придерживается трех принципов: «не допускать расширения поля боя, не допускать эскалации войны и не подливать масла в огонь», чтобы способствовать деэскалации конфликта. Китай, заверил Си, будет работать с мировым сообществом для создания благоприятных условий по политическому урегулированию кризиса.
Россия позитивно оценивает позицию Китая по конфликту на Украине и обращает внимание на китайско-бразильскую инициативу по созданию группы «Друзья мира». Медведев ссылался на «китайскую мудрость», которую уже цитировал Путин в 2007 г. на встрече с тогдашним председателем КНР Ху Цзиньтао: «Похожие голоса звучат в резонансе, а похожие характеры притягиваются друг к другу». Похожее по смыслу выражение можно найти в китайском энциклопедическом тексте «Вёсны и осени», созданном под патронатом политического деятеля времен Цинь Люй Бувэя (III в. до н. э.): «То, что функционально близко, – стремится к сближению; если у вещей общая ци [жизненная энергия] – они сливаются воедино; если у них сравнимые голоса – они откликаются друг другу».
По словам Медведева, стороны обсуждали и экономику – товарооборот двух стран в 2024 г. достигнет $240 млрд, как и намечали лидеры двух стран. «Это означает, что санкции, которые вводятся в отношении России, или различного рода тарифные ограничения, которые существуют в отношении Китая, не действуют так, как хотели бы наши противники», – полагает лидер «Единой России».
В составе делегации «Единой России» в Китае также были врио секретаря генсовета Владимир Якушев и член бюро высшего совета, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а с китайской стороны присутствовали министр иностранных дел Ван И и член постоянного комитета (ПК) политбюро ЦК КПК Цай Ци.
До того Медведев встретился с председателем совещательного органа – Народно-политического консультативного совета Китая Ван Хунином (один из семи членов ПК политбюро ЦК КПК, считается главным современным идеологом партии). А еще ранее 12 декабря Медведев посетил музей истории КПК. Там ему продемонстрировали ролик с эффектом погружения, посвященный Великому походу коммунистов 1934–1936 гг. – времен гражданской войны против Гоминьдана.
На полях своих двухдневных мероприятий в Китае Медведев активно давал прессе комментарии как относительно отношений России и Китая, так и касательно других актуальных тем. По его мнению, теперь «единство Сирии вряд ли удастся сохранить», а падение режима Башара Асада связано с ошибками. «Это, наверное, свидетельство тех просчетов, которые были допущены в ходе государственного управления. Последствия всего этого безрадостные. <...> Пока никто не ответил на вопрос, каким образом удастся найти консенсус интересов суннитов, шиитов, алавитов, христиан. В прежней модели, которая была использована отцом и сыном Асадами, это в какой-то период удавалось», – рассуждал он.
Вашингтон после прихода к власти Дональда Трампа, по мнению Медведева, действительно может помочь добиться урегулирования на Украине, так как именно США и Европа «кормят богов войны», оказывая поддержку Киеву. Все текущие и будущие попытки «англосаксов» рассорить Россию и Китай тщетны, добавил Медведев. А Китай, по его впечатлениям, за последние десятилетия добился «фантастических перемен», что больше «не удалось никому в мире». Последний раз до нынешней встречи Медведев был с визитом в Китае два года назад, в декабре 2022 г., и тогда его тоже принимал Си.
Во время этой поездки Медведев выступает именно как руководитель «Единой России», говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Эксперт объяснил, что правящие партии давно контактируют в обсуждении вопросов, связанных с государственным управлением, безопасностью, экономическим развитием и конкретно двусторонними отношениями. И в этом контексте, по сути, речь идет уже не о партийном, а о государственном взаимодействии, говорит Маслов.
Китаист предположил, что на встрече мог обсуждаться и приход к власти в США Трампа. «Очень важно, что Россия и Китай координируют свои усилия по украинскому конфликту», – сказал эксперт. Маслов подчеркнул, что визит Медведева важен еще и потому, что в последнее время неоднократно через американских экспертов раздавались намеки, что урегулирование ситуации вокруг Украины может привести к разногласиям между Россией и Китаем. «И важно показать, что это вряд ли сейчас произойдет», – говорит он.
Эксперт отметил и символическое значение визита: «Медведев посетил музей истории КПК. Это крайне важный для развития Китая музей, связанный с проведением в 1921 г. первого съезда КПК, а ее развитие, особенно на раннем этапе, было непосредственно связано с поддержкой Советского Союза».