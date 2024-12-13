Китай вырвался в лидеры по числу деловых авиаперелетов из России

На рынке деловых авиаперелетов в этом году сменилось самое емкое направление: Китай вырвался вперед, потеснив Турцию. Это следует из расчетов, сделанных для «Ведомостей» сервисом «OneTwoTrip для бизнеса» и компанией «Аэроклуб», занимающейся организацией деловых поездок и корпоративных мероприятий. Сравнивались данные о количестве перелетов представителей бизнеса за 11 месяцев этого года с тем же периодом 2023 г.