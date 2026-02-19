«Арнест Юнирусь» приобрела российское подразделение Avon за 2,52 млрд рублей

По данным «СПАРК-Интерфакса», финансовые показатели компании за последние годы снизились. Если в 2021 г. выручка составляла 19,8 млрд руб., то к 2024 г. она сократилась до 9,5 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась с 1,1 млрд руб. в 2021 г. до 149,7 млн руб. в 2024 г.