«Арнест Юнирусь» приобрела российское подразделение Avon за 2,52 млрд рублей
«Арнест Юнирусь» приобрела российское подразделение Avon у бразильской группы компаний Natura&Co за 2,52 млрд руб. С учетом обязательного добровольного взноса при покупке актива иностранной компании общие расходы достигли $62 млн, или 4,7 млрд руб. по курсу ЦБ, выяснили «Ведомости».
Информацию о сделке до этого подтвердил представитель покупателя. В российском офисе Avon также сообщили о переходе активов.
Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова считает, что «Avon Россия» была приобретена по рыночной цене. По ее оценке, сделка выгодна для всех сторон: компания получит новые возможности для развития, а в портфеле «Арнеста» появится бренд, который позволит группе выйти в дополнительные категории, расширить целевую аудиторию и привлечь более молодого покупателя.
Avon Products основана в 1886 г. в США. В январе 2026 г. Natura&Co продала глобальный бизнес американскому инвестфонду Regent LP, однако российские активы в сделку не вошли. В России компания работает с 2003 г., когда был создан локальный офис «Эйвон бьюти продактс компани».
В 2022 г. глобальный офис Avon прекратил инвестиции в страну, после чего российское подразделение действовало самостоятельно с полной локализацией операционных процессов.
По данным «СПАРК-Интерфакса», финансовые показатели компании за последние годы снизились. Если в 2021 г. выручка составляла 19,8 млрд руб., то к 2024 г. она сократилась до 9,5 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась с 1,1 млрд руб. в 2021 г. до 149,7 млн руб. в 2024 г.